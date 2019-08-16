ТОП-6 признаков приближающейся смерти

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Ученые говорят, что существуют признаки, которые предупреждают, что в скором времени может наступить смерть. Речь идет о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы заметили следующие симптомы, сразу обращайтесь к врачу, информирует enovosty.com/news.

Во-первых, учащенный пульс, который держится достаточно устойчиво.

Также если вы заметили слабость, которая появляется после простейших физических нагрузок.

В-третьих, о сбоях в работе организма свидетельствует ночной кашель и хрипы. Значит скорее всего есть отечность легких. Но если отекают и руки и ноги, значит почки плохо работают.

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Могут начаться проблемы с пищеварением из-за нарушений кровообращения.

И последний симптом одышка, которая постоянно мешает жить.

Если эти симптомы появились внезапно и не проходят, быстро записывайтесь на обследование к врачу.