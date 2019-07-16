Определены продукты, которые «отбирают» энергию у человека

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Оказывается, некоторая еда вместо того, чтобы увеличивать энергетический потенциал организма, наоборот, уменьшает жизненный тонус.

Изучая влияние пищи на организм человека, диетологи сошлись во мнении, что существуют энергоотбирающие продукты. Таким образом, если вам необходимо быть более энергичными, следует уменьшить количество следующей еды, информирует enovosty.com/news.

Эффект усталости и вялости может возникать от чрезмерного употребления кофе. Если этот напиток пить очень часто мозг привыкает к постоянным поставкам кофеина и «ликвидирует» его тонизирующий эффект.

Не стоить ожидать прилива энергии и после поедания мясного блюда. Организму требуется много сил, чтобы обработать железо (вещество поступает вместе с мясом). Таким образом, почти вся энергия идет на усвоение продукта, а человек может чувствовать сонливость.

Поев макароны, белый хлеб и блюдо из риса также не нужно надеется на прилив сил. Дело в том, что быстрые углеводы требует от человека такой же быстрой потери энергоресурса.

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Успокаивающими свойствами обладает и йогурт. При его употреблении активно вырабатывается серотонин и мелатонин, которые оказывают расслабляющее действие.