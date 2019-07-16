Определены 3 главных симптома, указывающих на разрушение печени

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Медики подсчитали, что в современном мире около 30% людей могут страдать от различных заболеваний печени.

Чтобы вовремя определить у себя сбои в работе печени, приводим три комплексных синдрома, которые могут указывать на разрушение этого важного органа, информирует enovosty.com/news.

Первый синдром получил название астеновегетативный. Он характеризуется состоянием, похожим на простуду. Человек начинает ощущать слабость и упадок жизненного тонуса. Помимо этого, может наблюдаться небольшое увеличение температуры. Также астеновегетативный синдром часто сопровождается повышенной раздражительностью и мигренями.

Второй – диспепсический синдром. Для него характерны отсутствие аппетита, возникновение запоров, изжоги и расстройств желудка. Дополнить эти симптомы может ощущение тяжелого предмета справа. Также этот комплексный синдром может сопровождаться кожными отклонениями – покров становиться желтоватым или резко бледнеет.

Последним медики называют геморрагический синдром. Он характеризуется повышенной кровоточивостью десен. Также могут возникать и носовые кровотечения. Человек, подверженный данному синдрому, может резко терять вес. Также возможно появления вздутого живота и отечностей конечностей.

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