Назвали главную причину анорексии

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Международная группа ученых выяснила основную причину анорексии. Специалисты из США и Британии доказали, что эта болезнь не связана только с нарушением психики, но и метаболизм также одна из причин этой болезни.

Чтобы прийти к таким выводам, ученым пришлось проанализировать эпикризы более тысячи людей во всем мире, информирует enovosty.com/news.

Психологи отмечали, что раньше эта болезнь считалась психическим недугом. Обычно пациенты имели нарушение пищевого поведения, у них возникал страх перед едой из-за набора «лишних килограммов». Чаще всего этой болезнью страдают представительницы прекрасного пола, среди мужчин анорексия прогрессирует реже.

Ученые выяснили, что генетическая основа анорексии тесно связана с обсессивно-компульсивным расстройством, депрессией, тревожностью, а также шизофренией.