Найден «эликсир молодости» для женщин после 30 лет

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Эксперты выяснили, что если хотите оставаться молодыми и привлекательными, то достаточно выпивать один бокал вина в день.

Ученые подчеркивают, что вино использовали еще в древние времена. Богатые слои населения делали из него маски, чтобы продлевать молодость. А вот в Римскую эпоху, люди делали себе ванны из вина, чтобы укрепить организм, информирует enovosty.com/news.

Сейчас косметологи также используют вино, чтобы проводить спа-процедуры. Большинство современных врачей уверенны, что бокал вина в день оказывает положительный эффект на наш организм. Оно помогает справится с бессонницей, улучшить метаболизм, избавится от целлюлита.

Этот напиток содержит ресвератрол, который добывается с красного винограда. Это вещество благодатно влияет на женский организм. Ученые говорят, что лучше отдавать предпочтение именно красному вину.