Медики назвали основные признаки, приближающегося сердечного приступа

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Британские медики выделили два основных признака, которые могут свидетельствовать о приближающейся опасности, а именно – возможном сердечном приступе.

Ни для кого не секрет, что смерть от внезапного сердечного приступа является одной из самых распространенных смертей. Ученые отмечают, что причиной блокировки притока крови к сердцу может быть скопление жиров в коронарных артериях. Медики настоятельно рекомендуют регулярно обследоваться у врача после 60 лет, особенно это касается людей с избыточным весом, высоким уровнем холестерина, сахарным диабетом, информирует enovosty.com/news.

Основными признаками надвигающегося сердечного приступа могут быть: тошнота, расстройство желудка, изжога. Представительницы слабого пола чаще обращают внимание на эти симптомы, нежели мужчины.

Также, довольно популярным симптомом можно считать сильный храп, сопровождающийся одышкой. Такой храп негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, поэтому необходимо срочно проконсультироваться со специалистом и принять меры.

Отмечается, что наиболее распространенными симптомами сердечного приступа являются: сильная боль в груди, который представляется в виде сжатия в середине, дискомфортные ощущения, отдающие в руки, головокружение и тошнота.

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