Вирусолог рассказал, когда больной на COVID-19 перестает быть заразным

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Человек, который инфицирован на коронавирусную инфекцию, наиболее заразен в первый день после появления симптомов.

На четвертый день после проявления первых симптомов человек, инфицированный коронавирусной инфекцией, практически не опасен для окружающий. А уже через семь дней после проявления симптоматики человек на 100 процентов не представляет опасности для окружающих. Такое заявление сделал немецкий вирусолог, Кристиан Дростен, который был удостоен международной премии за вклад в освещение пандемии COVID-19.

Согласно данных новейших исследований, порядка 44% случаев инфицирования происходили как раз в период пока носитель вируса не догадывался о своем заболевании и не обращал внимание на незначительную и весьма неспецифическую симптоматику.

В связи с этим Дростен настоятельно рекомендует не отказываться он ношения маски, поскольку никто не может со 100-процентной уверенностью знать, что не инфицирован и именно в этот бессимптомный период заражать окружающих.

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