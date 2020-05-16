В Украине стартует тестирование населения на наличие антител к COVID-19

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В МОЗ Украины анонсировали начало нового этапа тестирования на коронавирусную инфекцию.

Так, уже со следующей недели начнётся тестирование населения Украины на наличия антител к COVID -19, заявил Министр здравоохранения Максим Степанов. , информирует enovosty.com/news.

Так называемые, ИФА тесты призваны определить наличие у человека антител к COVID-19 и приблизиться к понимаю реальной картины по инфицированным и переболевшим на коронавирус людей в Украине.

Степанов подчеркнул, что будет существенно расширен круг лиц, которым будут проводить подобные тесты. На сегодняшний день уже создан алгоритм и механизм, а также определена категория людей, которых протестируют в первую очередь.

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По словам министра, тестирование будут проводить тестами зарубежного производства, которые прошли соответствующую европейскую сертификацию. Кроме того, будут использованы тест-системы отечественных производителей, испытания и тестирование которых, находится на завершающей стадии.