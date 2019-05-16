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Украинцам будут делать бесплатную прививку от смертельно опасной болезни

Главная » Последние новости » Здоровье » Украинцам будут делать бесплатную прививку от смертельно опасной болезни
 
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Возрастные ограничения на прививку от кори были отменены в Украине Министерством здравоохранения.

Как выяснилось, раньше получить вакцинацию могли только дети, а также взрослые не старше 30 лет, при условии, что у них был контакт с больным корью. Кроме того, в обязательном порядке бесплатно вакцинироваться должны были люди, находящиеся в группе профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты), информирует enovosty.com/news.

Теперь Министерством здравоохранения было принято решение, что получить бесплатную прививку от кори может любой желающий. Для выработки иммунитета у взрослых от опасной болезни необходима всего одна доза вакцины.

Гарантировано вакцинироваться могут взрослые, которые имели контакт с больными, необходимо это сделать в течение 72 часов; те, кто не болел корью и подтвержденных данных о прививках в медицинской карте не имеют; а также люди, сдавшие анализ на антитела от кори, с результатом об отсутствии иммунитета.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1453

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