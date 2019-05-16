Стало известно, какой пульс считается нормальным

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Врачи назвали пульс, который считается нормальным.

Медики говорят, что в спокойном состоянии средний пульс человека должен быть в пределах от 55 до 80 ударов в минуту, и это норма, информирует enovosty.com/news.

Но, этот показатель может быть разный в зависимости от состояния здоровья, также различных нервных переживаний или физических нагрузок.

Врачи подчеркивают, что пульс зависит от возраста. Например, у маленьких детей пульс в норме — 90-140 ударов в минуту, а у подростков этот диапазон ударов варьируется от 60 до 70.

Эксперты говорят, что после 30 лет количество сокращений человека в течение каждых 5-10 лет увеличивается на 5-10 ударов в минуту.

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Но, он может оставаться одинаковым на протяжении всей жизни. И это не означает, что у вас есть какие-то отклонения. Ученые отмечают, что пульс нужно измерять только в состоянии полного покоя.