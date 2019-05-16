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Определен лучший ингредиент для салатов

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Многочисленные научные исследования продемонстрировали, что яйца являются самым оптимальным ингредиентом для овощных салатов.

Исследователи из американского университета Пердью решили установить, какой ингредиент является самым лучшим для добавления в салаты. Оказалось, что именно яйца вместе с овощами — очень удачное сочетание. Такой продуктовый комплекс эффективно улучшает усвоение полезных компонентов организмом, информирует enovosty.com/news.

Ученые провели серию экспериментов и заметили, что во время поедания томатов, салата, моркови и яиц вместе, значительно повышается количество антиоксидантов – в 5 раз.

Во время эксперимента были две группы: те, кто ели салаты с яйцами и те, кто – без. В итоге, было установлено, что яичное блюдо значительно улучшало поглощение человеческим организмом ликопина, лютеина, бета-каротина и альфа-каротина.

Ученые считают свое открытие невероятно полезным лайфхаком для каждого и призывают чаще добавлять в овощные салаты яйца. Ведь, к примеру, бета-каротин очень благоприятно воздействует на зрение и иммунную систему. Ликопин же эффективно снижает риск возникновения рака легких, рака простаты и рака желудка.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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