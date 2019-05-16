Медики озвучили первые симптомы аппендицита
Врачи сообщили, какие симптомы указывают на то, что обострился аппендицит.
Они добавляют, что главное следить за тем, как работает ваша система ЖКТ и нет ли температуры. Но эти симптомы могут говорить не только об обострение аппендицита, но и о развитие других заболеваний, информирует enovosty.com/news.
Специалисты подчеркивают, что основными симптомами аппендицита является появление болевых ощущений в брюшной полости, постоянные запоры или наоборот диарея, вялость, потеря аппетита, рвота и тошнота, лихорадка. Также при кашле и чиханье может появляться острая боль.
Медики рекомендуют в таких случаях сразу вызывать скорую и ехать в больницу.