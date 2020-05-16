Как правильно нейтрализовать клеща: инструкция от доктора Комаровского

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Сезон клещей в самом разгаре, а это значит, что знание того, как правильно извлечь клеща и на что впоследствии стоит обратить внимание, крайне важно и полезно. Доктор Комаровский опубликовал несколько советов о том, как действовать, если клещ все-таки вас атаковал.

Важно правильно извлечь клеща из тела. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами. Если ничего нет, извлечь клеща можно руками, предварительно обмотав их марлей или одев перчатки, информирует enovosty.com/news.

Осуществить захват надо поближе к головке клеща, плавно потянув, без резких движений, иначе рискуете оставить головку клеща в теле. Если все же головка осталась, осторожно извлеките ее как занозу, или обработайте место йодом и ждите, она сама выйдет.

После этого тщательно промойте место укуса мыльным раствором, высушите и обработайте антисептиком.

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Важно наблюдать место укуса. Если спустя две недели появятся характерные покраснения и пятна на месте укуса в виде колец, это явный симптом боррелиоза.

В случае, если на протяжении двух месяцев наблюдается болезненные ощущения в мышцах и слабость – это явный симптом клещевого энцефалита. И в первом, и во втором случае необходима консультация врача.