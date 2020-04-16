В МОЗ разработали особый алгоритм для беременных с диагнозом COVID-19

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В связи с тем, что в Украине были зафиксированы случаи заболевания на коронавирусную инфекцию у беременных женщин, в МОЗ разработали ряд правил и алгоритмов для таких пациентов.

В случае диагностики заболевания у беременных, общие правила остаются прежними — самоизоляция и обращение к врачу. Кроме того, если заболевание подозревают у роженицы, или диагноз уже лабораторно подтверждён, то роженицу направляют в специализированный роддом, если таковой имеется поблизости. , информирует enovosty.com/news.

Обязательное условие — обеспечение приемного отделения экспресс-тестами и всеми необходимыми материалами для забора и транспортировки биоматериалов.

Что касается тактики родов, то в данном случае, важно избегать общей анестезии и отдать предпочтение эпидуральной, или спинальной.

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В случае, если у роженицы наблюдается дыхательная недостаточность, врачам рекомендовано срочное родоразрешение.

Медицинский персонал задействованный в процессе родов, обязательно должен использовать индивидуальные средства защиты.

На сегодняшний день, врачи полагают, что беременные женщины не находятся в группе повышенного риска, а инфицирование новорожденных происходит либо в момент родов, либо уже после них.