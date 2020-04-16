Учёные обнаружили новый путь передачи коронавируса медперсоналом
Потоки воздуха позволяют каплям с патогенным вирусом опускаться на пол и находиться там, пока медперсонал на своей обуви не перенесёт его дальше по больнице.
Так согласно исследованию китайских учёных из Уханя, коронавирусная инфекция была обнаружена на полу больницы, причём даже в тех помещениях, где никогда не было больных на COVID-19.
Учёные выяснили, что медперсонал способен переносить на своей обуви вирус из палат интенсивной терапии практически по всему зданию больницы.
В связи с этим, рекомендуется тщательно дезинфицировать подошвы обуви медицинскому персоналу, прежде чем он покинет палаты, где находятся пациенты с COVID-19.
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