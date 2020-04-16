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Учёные обнаружили новый путь передачи коронавируса медперсоналом

Главная » Последние новости » Здоровье » Учёные обнаружили новый путь передачи коронавируса медперсоналом
 
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Потоки воздуха позволяют каплям с патогенным вирусом опускаться на пол и находиться там, пока медперсонал на своей обуви не перенесёт его дальше по больнице.

Учёные обнаружили новый путь передачи коронавируса медперсоналом

Так согласно исследованию китайских учёных из Уханя, коронавирусная инфекция была обнаружена на полу больницы, причём даже в тех помещениях, где никогда не было больных на COVID-19.

Учёные выяснили, что медперсонал способен переносить на своей обуви вирус из палат интенсивной терапии практически по всему зданию больницы.

В связи с этим, рекомендуется тщательно дезинфицировать подошвы обуви медицинскому персоналу, прежде чем он покинет палаты, где находятся пациенты с COVID-19.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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