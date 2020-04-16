Ученый поделился откровением о мутации Covid-19. Чего ждать украинцам?

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После Пасхи количество больных в Украине будет только увеличиваться: страна пока что не достигла своего пика

Известный украинский ученый, доктор биологических наук, профессор, академик Сергей Комиссаренко считает, что в тёплую пору не стоит ждать спасения от коронавируса. По его словам, не стоит ожидать того, что летом коронавирус уйдёт, людей может спасти только изменение в геноме Covid-19, которое происходит за счёт мутации. Пока что этого не наблюдается, хотя положительным является тот факт, что мутации пока не делают вирус более агрессивным. Ученый напомнил о том, что SARS и MERS исчезли, но были подвержены мутациям, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, ученый, учитывая официальные данные статистики указал на тот факт, что пока что нет объективных данных, чтобы полагать, что наша страна оказалась на пике заболевания. Он считает, что после Пасхи, которую православные отметят 19 апреля, число заболевших Covid-19 будет расти.

Отметим, ранее директор Института биохимии Сергей Комиссаренко шокировал заявлением о том, что данные о количестве заболевших коронавирусом уменьшены примерно в десять раз.