Симптомы у детей при коронавирусе отличаются от взрослых, — исследование

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Детская симптоматика при COVID-19 сильно отличается от проявлений заболевания у взрослых, утверждает группа учёных из Оксфорда под руководством Эндрю Полларда.

Учёные из Оксфорда полагают, что у детей симптоматика и течение болезни при коронавирусной инфекции достаточно сильно отличается от симптомов у взрослых и больше напоминает обычное ОРЗ, информирует enovosty.com/news.

У маленьких пациентов, как правило, вирус поражает верхние дыхательные пути, не опускаясь ниже и не поражая нижние отделы дыхательные пути. Поэтому насморк, кашель, ломота в теле и чихание — наиболее частые спутники заболевания и симптоматики у детей. Именно такие проявления болезни были у половины исследуемых пациентов.

Интересен ещё один факт, болезнь протекает у детей существенно легче, чем у взрослых даже несмотря на наличие серьезных сопутствующих заболеваний. Даже приём имуноподавляющих препаратов детьми, например, при детской онкологии, не отягощает течение болезни.

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Можно сказать, что сопутствующие заболевания в случае с детьми не отягощают течение болезни при COVID-19.

Безусловно, встречаются случаи, когда коронавирусная инфекции вызывает пневмонию, а также дыхательную недостаточность в детском организме. Но исследование показывают, что из общего числа заболевших это крайне небольшой процент.

Статистика Китая показывает, что процент отягощенного анамнеза при течении коронавирусной инфекции наблюдался у 6% процентов детей.