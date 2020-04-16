Противомалярийный препарат Плаквенил облегчает симптомы, но не влияет на процесс выздоровления, — ученые

Главная » Последние новости » Здоровье » Противомалярийный препарат Плаквенил облегчает симптомы, но не влияет на процесс выздоровления, - ученые Противомалярийный препарат Плаквенил облегчает симптомы, но не влияет на процесс выздоровления, - ученые

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Китайские учёные провели ряд клинических исследований и пришли к выводу, что препарат Плаквенил не способствует борьбе с коронавирусной инфекцией, а только облегчает симптомы у пациентов, - сообщает Daily Mail.

Результаты исследования показали, что группа пациентов, которые принимали противомалярийной препарат и группа пациентов, которые получали стандартное лечение, без приема Плаквенила, боролись с болезнью одинаковый период времени. , информирует enovosty.com/news.

Учёные полагают, что приём Плаквенила может облегчить симптоматику при коронавирусной болезни, но никак не влияет на процесс выздоровления и не может ускорить время, за которое организм борется с болезнью.

Кроме того, в процессе исследования было замечено, что наиболее часто встречающемся побочным эффектом была отмечена диарея.

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