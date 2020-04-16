По анализу крови можно заранее определить тяжелое течение COVID-19
Учёные из Медицинской школы имени Гроссмана, Нью-Йоркского университета, после изучения данных 4 тыс пациентов с COVID-19, нашли общую закономерность в анализах крови, которая свидетельствовала о тяжелом течении болезни в будущем.
Так, по согласно данных учёных Медицинской школы Гроссмана, у пациентов, которые принимали участие в исследовании, в анализах крови был существенно повышен С-реактивный белок, D-димера и ферритин в крови, информирует enovosty.com/news.
Именно эти показатели, оказались предвестниками тяжёлого течения коронавирусной инфекции в будущем.
Из 4 тысяч исследуемых пациентов, 2 тысячи находились на лечении в больнице, 650 пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Читайте: Учёные обнаружили новый путь передачи коронавируса медперсоналом