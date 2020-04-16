Обычному человеку можно не опасаться заражения коронавирусом через одежду, — исследование

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Ученые вирусологи Кэтлин Джордан и Винсент Сюй, убеждены что заразиться коронавирусом через одежду обычному человеку крайне проблематично, поскольку одежда не является основным источником заражения опасным патогеном.

Так, согласно данных исследования, благоприятными для коронавируса являются влажность и тепло. Ткань имеет сетчатую структуру, поэтому во время передвижения человека, большая часть патогенного возбудителя выветривается или просто засыхает. , информирует enovosty.com/news.

Человек, который соблюдает гигиену и не находится длительное время рядом с очагом заражения, может не беспокоится о заражении COVID -19 через одежду.

Стирка одежды с обычным порошком, либо мылом в достаточной степени обезопасит человека от заражения.

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Это правило не распространяется на тех людей, которые длительное время находятся рядом с очагом заражения. Медикам, например, в этом случае стоит применять дополнительные меры безопасности, — считают учёные.