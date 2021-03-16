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«Вакцинация не всегда срабатывает»: Железняк о заражении главного санврача Ляшко на COVID после прививки. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Здоровье » «Вакцинация не всегда срабатывает»: Железняк о заражении главного санврача Ляшко на COVID после прививки. ВИДЕО
 
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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал об ужасающей статистике вакцинации от коронавируса в Украине, призвал украинцев вакцинироваться вакциной, которая сегодня доступна в Украине, а также поделился своим мнением относительного того, почему главный санврач Украины Виктор Ляшко, который был вакцинирован, заболел на COVID-19.

Железняк уверен, что компания по вакцинации в Украине провалена, поскольку об этом свидетельствуют крайне низкие темпы вакцинации в стране. Об этом он заявил сегодня в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Так, по словам нардепа, в выходные дни, в Киеве, Запорожье и Черкассах не было вакцинировано ни одного человека и если учесть нынешнюю эпидемическую ситуацию — такие темпы приобретения коллективного иммунитета недопустимы и губительны для людей и экономики Украины.

Вместе с тем, нардеп призвал украинцев вакцинироваться и не ждать другой вакцины, поскольку сейчас никто не может утверждать, какая партия и какого производителя приедет следующей в Украину. Вместе с тем, пандемия уносит жизни украинцев уже сегодня.

На вопрос журналистов о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко был вакцинирован, но несмотря на это заболел на коорнавирусную инфекцию, Железняк отметил: «вакцинация не всегда срабатывает, но никто и не говорил, что она всегда срабатывает. Но, риски и последствия (болезни — прим.ред.), существенно снижаются».

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