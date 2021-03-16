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Мы предупреждали об обострении ситуации с COVID-19, — Степанов

Главная » Последние новости » Здоровье » Мы предупреждали об обострении ситуации с COVID-19, - Степанов
 
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Украину накрывает новая волна эпидемии. В ближайшие недели ученые прогнозируют новый скачок заболеваемости. Но при этом темпы вакцинации населения остаются неудовлетворительными

С вопросом относительно того, что не так с вакциной и вакцинацией в программе “Свобода слова на ICTV” обратились к министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом информируют «Экономические Новости»

“Министерство справляется с ситуацией на этой войне на протяжении 11 месяцев. И мы предупреждали о том, что у нас будет обострение ситуации с COVID, в том числе в связи с этим новым штаммом… Мы сейчас видим напряженную ситуацию в западных областях. Но в то же время, например, в той же самой Ивано-Франковской области после переведения ее на красный уровень … мы видим стабилизацию ситуации по уровню госпитализации, по динамике госпитализации. Мы видим действие всех наших карантинных ограничений”, — сказал Максим Степанов в эфире программы


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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