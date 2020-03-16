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Корпус мира США сворачивает глобальные операции в связи со вспышкой коронавируса

Главная » Последние новости » Здоровье » Корпус мира США сворачивает глобальные операции в связи со вспышкой коронавируса
 
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Американская гуманитарная группа Корпус мира заявила, что она временно приостановит все глобальные операции и эвакуирует своих добровольцев в условиях продолжающейся вспышки коронавируса.

«Поскольку COVID-19 продолжает распространяться, а международные поездки с каждым днем ​​становятся все более и более сложными, мы сейчас стремимся предотвратить ситуацию, когда добровольцы не могут покинуть страны, в которых они находятся», — заявила глава Корпуса мира Джоди Олсен. Письмо волонтерам размещено на сайте организации., информирует enovosty.com/news.

По словам Олсен, организация вернется к нормальной работе, когда позволят условия, добавив, что сотрудники принимающих стран останутся на своих нынешних должностях.

Корпус мира недавно эвакуировал добровольцев из Китая и Монголии из-за вспышки заболевания.

Согласно данным, опубликованным на веб-сайте, Корпус мира, основанный в 1961 году, насчитывает более 7300 волонтеров, работающих в 61 стране, и в основном занимающихся улучшением образования и здравоохранения.

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Вспышка коронавируса к настоящему времени поразила более 169 000 человек во всем мире и убила более 6500 человек. Несколько стран ввели запрет на проведение массовых мероприятий, таких как спортивные, культурные и религиозные мероприятия, для борьбы с этой болезнью.

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 111

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