Коронавирус в Украине: Мэр Киева Виталий Кличко вводит тотальный карантин (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Коронавирус в Украине: Мэр Киева Виталий Кличко вводит тотальный карантин (ВИДЕО) Коронавирус в Украине: Мэр Киева Виталий Кличко вводит тотальный карантин (ВИДЕО)

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Мер Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы, сообщив об ужесточении карантинных мер в столице в связи с пандемией коронавируса в мире. Ограничения будут касаться не только закрытия общественных мест, но также будут введены определённые ограничения на въезд в столицу.

Мер Кличко сообщил, что с 17 марта Киев вводит ряд ограничительных мер, которые будут способствовать замедлению распространения коронавируса в Киеве. Так, по распоряжению Кличко, с завтрашнего дня закрываются все общепиты, ТРЦ, салоны красоты, спортивные залы и т.д. Вводится запрет на проведение всевозможных культурных, спортивных, религиозных и других массовых мероприятий, которые предполагают большое скопление людей. , информирует enovosty.com/news.

Кличко успокоил киевлян, сообщив, что продуктовые, хозяйственные магазины, а также АЗС, банки и банкоматы, а также аптеки будут работать в обычном режиме. Кроме того, кафе и рестораны смогут принимать онлайн заказы и совершать доставку еды на дом.

Также Кличко, отметил, что центры коммунального сервиса по прежнему будут работать, принимая граждан, но только по предварительной онлайн записи, избегая живых очередей и большого скопления людей.

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Вместе с тем, мэр Киева призвал руководителей организаций и компаний перевести своих сотрудников на удаленный режим роботы.

Что касается работы общественного транспорта, то пока, по словам Кличко, его работа будет продолжаться в обычном режиме. Кличко попросил граждан с пониманием отнестись к нынешней ситуации и без лишней необходимости не покидать квартиры, отметив, что общественный транспорт и дальше будет обрабатываться дезинфицирующими средствами.

Также, мер призвал киевлян в метро ездить только в масках, заверив, что власть уже выделила деньги на дополнительную закупку масок, которые в скором времени должны поступить в медучреждения и аптеки.

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