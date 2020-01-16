В Японии выявлен первый случай коронавируса, возникшего в Китае

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Чиновники говорят, что пациент не посещал рынок в Ухани, который был определен как центр вспышки.

Япония подтвердила первый случай недавно выявленного вируса, который привел к госпитализации более 40 человек в Китае и туриста в Таиланде, информирует enovosty.com/news.

По данным министерства здравоохранения Японии, коронавирус был обнаружен у жителя префектуры Канагава к югу от Токио, который 6 января вернулся из поездки в китайский город Ухань.

30-летний мужчина, который был госпитализирован 10 января и выписан в среду, не посещал оптовый рынок морепродуктов в Ухани, который был определен как центр вспышки, которая до этого времени поразила более 40 человек.

Японские официальные лица заявили, что существует вероятность того, что мужчина, гражданство которого не разглашается, контактировал с больным этим вирусом человеком, когда находился в Ухани. Они выясняют, с кем еще он имел тесный контакт с тех пор, как вернулся в Японию.

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Япония является популярным местом для китайских туристов, но официальные лица призвали к спокойствию, заявив, что риск распространения вируса от человека к человеку при «нормальных обстоятельствах» чрезвычайно низок.

Любые случаи передачи вируса от человека человеку могут вызвать опасения по поводу возможного распространения вируса. В Китае был подтвержден всего 41 случай заболевания так называемым новым коронавирусом (nCoV), 7 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть были выписаны из больницы.

Один пациент, 61-летний мужчина, умер от сердечной недостаточности после заражения вирусом, но с 8 января новых инфекций обнаружено не было.

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Насколько опасна последняя вирусная вспышка в Китае? Эйдзи Хиношита, чиновник из Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, сказал, что он не может исключить возможность ограниченной передачи вируса от человека человеку, если человек вступил в тесный контакт с инфицированным пациентом, как в случае с членами семьи, которые живут вместе в одном доме.

«Но риск передачи чрезвычайно низок для людей в нормальных условиях жизни. Нет необходимости чрезмерно беспокоиться», — заявил Хиношита на пресс-конференции в четверг. Еще два китайских туриста из Ухани были изолированы Министерством здравоохранения Вьетнама и находятся под наблюдением после приземления в международном аэропорту Дананг во вторник.