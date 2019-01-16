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Ученые рассказали, какая группа крови наделяет человека сверхспособностями

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые рассказали, какая группа крови наделяет человека сверхспособностями
 
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Ученые сделали сенсационное заявление — любая группа крови может сделать человека обладателем сверхспособностей. Для этого нужно только одно условие. Специалисты провели интересное исследование и выяснили, что обладатели отрицательного резус-фактора любой группы крови имеют уникальные возможности.

Эксперты провели исследование, где участниками были люди со сверхспособностями. Ученые проводили детальный анализ их крови. Результаты эксперимента шокировали специалистов — у всех людей с уникальными возможностями был только отрицательный резус-фактор крови, информирует enovosty.com/news.

Специалисты смогли выяснить, какими талантами могут обладать такие люди. Для них характерно предсказывать будущие, вводить людей в гипноз, иметь способность к телекинезу, а также практиковать магию.

Уфологи также отреагировали на это сенсационное заявление ученых. С их слов, стало известно, что люди, обладающие отрицательным резусом-фактором, считаются потомками представителей внеземных цивилизаций.


Автор: Катерина Лукьянчук
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