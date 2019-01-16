ТОП-3 продукта, из-за которых появляется неприятный запах тела

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Некоторые продукты способны влиять на запах человеческого тела. Так, съев определенную еду, может выделяться пот, имеющий резкий и неприятный запах. Порой человек не может понять, в чем дело, ведь он следит за своей гигиеной. А проблема состоит в употребляемых продуктах.

Красное мясо, информирует enovosty.com/news.

Ученые собрали две группы добровольцев-мужчин. Представители первой группы регулярно употребляли красное мясо, вторые были вегетарианцами. После эксперимента девушка анализировали образцы пота обеих мужчин, и выяснилось, что запах пота мужчин, употребляющих мясо, был более отталкивающим, нежели мужчин из второй группы.

Чеснок

Кроме неприятного запаха изо рта, у многих людей из-за употребления чеснока может появляться еще и отталкивающий запах тела.

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Алкоголь

Ни для кого не секрет, что спиртные напитки приносят больше вреда, чем пользы. Нередко случается так, что после весело проведенного вечера, запах пота сопровождает человека и на следующий день даже после душа. Алкоголь еще 48 часов после употребления содержится в крови, этим и объясняется несмываемый специфический запах.