Стало известно, чем опасны ополаскиватели для рта

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Ополаскиватели для рта являются одним из шагов гигиены ротовой полости. Благодаря им, уничтожаются бактерии, и остатки пищи, а дыхание надолго остается свежим. Однако эта жидкость может быть и опасной.

Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых они выяснили, что помимо вредных бактерий, ополаскиватели также могут уничтожать и полезные микроорганизмы. Также, эта жидкость может поспособствовать развитию диабета, информирует enovosty.com/news.

Главной задачей ополаскивателей для ротовой полости является вымывание бактерий, вызывающих образование бактериального налета на зубах и провоцирующих неприятный запах. Но в ходе экспериментов выяснилось, что использование ополаскивателей для рта чревато уничтожением полезных бактерий, которые защищают организм от ожирения и сахарного диабета.

Ученые пригласили более тысячи добровольцев, и разделили их на две группы. Первая группа на протяжении трех лет регулярно пользовалась ополаскивателем для рта. Так, участники из этой группы сталкивались с диабетом или колебанием сахара на 55 % чаще, чем люди, не использовавшие ополаскиватель.