В конце декабря Украину накроют магнитные бури

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Самые сильные колебания геомагнитного поля ожидаются 26 и 29 декабря.

На протяжении практически всего декабря геомагнитная обстановка отличается спокойствием. За весь месяц прогнозируют только несколько магнитных бурь. Отметим, что первая магнитная буря уже произошла – она была 3 декабря. Самые же сильные колебания будут происходить в конце года, информирует enovosty.com/news.

Специалисты заявили, что украинцам следует быть готовыми к магнитным бурям 26 и 29 декабря. 28 же декабря ожидаются небольшие колебания.

Особенно осторожными в дни повышенной солнечной активности необходимо быть метеочувствительным людям. Также может ухудшиться самочувствие у людей, перенесших ранее инсульт или инфаркт. У многих во время магнитных бурь и за несколько дней до них повышается давление, обостряются хронические заболевания и могут возникать необъяснимые страхи и тревоги.

Чтобы минимизировать влияние солнца на организм, медики советуют побольше отдыхать в «опасные дни», пить достаточное количество чистой воды и избегать стрессовых ситуаций.

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