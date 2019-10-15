Американские ученые создали абсолютно новый метод борьбы с раком

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В США разработали новый способ борьбы с онкологией. Ученые объединили генную терапию и технологию редактирования CRISPR.

Ученые Йельского университета заявили, что создали новый способ лечения рака. Об этом они сообщили изданию EurekAlert, информирует enovosty.com/news.

Медики испробовали новый метод на мышах. Они активировали иммунитет грызунов и запрограммировали его на борьбу со злокачественными новообразованиями. В результате, у животных резко уменьшилось количество опухолей. Добавим, что подопытные мыши болели меланомой, раком молочной железы и онкологией поджелудочной.

Специалисты рассказали, что назвали новый метод – MAEGI (мультиплексная активизация генов для иммунотерапии). В основе этого способа лежит объединение генной терапии и редактирования генов CRISPR.

MAEGI «учит» иммунитет находить и убивать злокачественные клетки. Помимо этого, метод предполагает и обнаружение местоположения генов, связанных с онкологией.

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В ближайшем будущем исследователи хотят привлечь к эксперименту людей. Медики считают, что новый способ поможет бороться с устойчивыми к обычной иммунотерапии видами рака.