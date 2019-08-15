Японский ученый рассказал, как продлить молодость
Известный японский эксперт в области геронтологии обнаружил средство, сохраняющие молодость мозга.
Хидетоши Эндо заявил, что куркума, которая, к слову, очень популярная в Индии, помогает справиться со старением, информирует enovosty.com/news.
Добавим, что ученые во всем мире не раз говорили, что она обладает полезными свойствами и может использоваться во многих направлениях.
Японский ученый хотел понять, почему среди населения Индии так много долгожителей, у которых не наблюдаются возрастные изменения мозга. Отметим, что для индус не существует лучшей приправы, чем куркума. Но, они также ее применяют в традиционной аюрведической медицине. На на ее основе изготавливается ряд лекарственных препаратов.
Если хотите улучшить память или концентрацию просто добавляйте эту пряность в свой дневной рацион питания.
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