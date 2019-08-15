Супрун рассказала, как сделать процесс похудения более эффективным

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Ульяна Супрун продолжает делиться с украинцами полезной информацией. На этот раз она затронула тему подготовки к похудению.

И.о. министра здравоохранения посвятила свой новый пост в Facebook важности правильной подготовки к похудению. Она уверена, что от этого зависит качество сбрасывания лишних килограммов, информирует enovosty.com/news.

Перед тем как начать худеть Ульяна Супрун советует посетить врача. Именно медик сможет определить причину лишнего веса своего пациента. Стоит напомнить, что ожирение может возникать не только из-за переедания. Виноватыми могут оказаться гормоны или скрытые заболевания.

Обследовать накануне комплекса, направленного на сбрасывание жира, и.о. министра здравоохранения рекомендует и некоторые органы (те, которые учувствуют в процессе сброса килограммов).

Таким образом, Ульяна Супрун выделила три шага, которые необходимо пройти всем, кто намерен худеть:

— посетить семейного врача,

— сдать анализы,

— узнать у своего врача об эффективном способе похудения.

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Эксперт напомнила, что лучше выбрать такую схему, которая не предполагает резких кардинальных изменений. Лучше худеть медленнее. Это позволит надолго закрепить результат и не ухудшит работу внутренних органов. «Худеть должно быть приято», — подытожила Супрун.