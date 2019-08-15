Психологи рассказали, какие женщины самые счастливые

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Ученые Гарвардского университета выяснили, какой фактор делает женщин самыми счастливыми.

В ходе исследования им удалось доказать, что женщины, которые самостоятельно занимаются выращиванием цветов, живут намного дольше, а также выглядят моложе, чем те, которые этим не занимаются, информирует enovosty.com/news.

Эксперты заявили, что это связано с тем, что комнатные растения очищают воздух и контролируют уровень артериального давления. Но нужно запомнить, что этому способствуют такие цветы, как алоэ, фикусы, герберы.

В эксперименте принимала участия одна женщина. Она должна была жить в доме, который был заставлен цветами, в течение месяца. По истечению этого срока, ее обследовали и выяснили, что все жизненные показатели улучшились.

Ученые добавляют, что положительно на женский организм влияют и прогулки на природе.

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