Медики рассказали, как избавиться от отечности

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Ученые сообщили, что если хотите избавиться от отечности, то нужно отказаться от обычной пищевой соли в пользу морской.

В состав морской соли входит много полезных микроэлементов, которые не провоцируют развитие отечности, информирует enovosty.com/news.

Ученые подчеркивают, что соль задерживает жидкость в организме, и это становится причиной отеков. Кроме соли, также желательно отказаться от острой пищи, которая скапливает воду в организме. Если вы заметили, что в области живота собирается жидкость, то скорее всего это вызвано приемом чеснока или уксуса. Также этому может способствовать жирные соусы, так как они заставляют желудок активно вырабатывать сок. Это приводит к тому, что живот кажется очень большим.

Диетологи рекомендуют добавлять в свой рацион фрукты, чтобы избавляться от отечности.