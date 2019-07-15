Стало известно, какие специи повышают иммунитет
Медики отмечают, что некоторые приправы не только придают блюдам некоторые вкусовые особенности, но и позитивно влияют на нашу иммунную систему.
Врачи рекомендуют добавлять черный перец, который обладает антибактериальным эффектом. Он также выводит токсины с организма и может понижать температуру тела, информирует enovosty.com/news.
Также нужно есть корень имбиря, отличное средство от простуды, усталости, помогает бороться с лишним весом. Но и корица также способствует похудению.
Диетологи подчеркивают, что и семена пажитника позитивно сказываются на здоровье. Он уменьшает шансы заболеть диабетом, так как контролирует уровень сахара.