Стало известно, какие специи повышают иммунитет

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Медики отмечают, что некоторые приправы не только придают блюдам некоторые вкусовые особенности, но и позитивно влияют на нашу иммунную систему.

Врачи рекомендуют добавлять черный перец, который обладает антибактериальным эффектом. Он также выводит токсины с организма и может понижать температуру тела, информирует enovosty.com/news.

Также нужно есть корень имбиря, отличное средство от простуды, усталости, помогает бороться с лишним весом. Но и корица также способствует похудению.

Диетологи подчеркивают, что и семена пажитника позитивно сказываются на здоровье. Он уменьшает шансы заболеть диабетом, так как контролирует уровень сахара.