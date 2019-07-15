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Назвали главные симптомы деменции

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали главные симптомы деменции
 
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Ученые отмечают, что первые признаки этой болезни начинают проявляться уже после 45 лет.

Медики отмечают, что сначала начинаются проблемы с памятью. Например, человек не может вспомнить, как ему делать знакомые вещи. Мозг также теряет свою работоспособность. Человек замечает, что у него упала концентрация, он не может сосредоточиться, снижается интеллектуальный потенциал, информирует enovosty.com/news.

Ученые подчеркивают, что люди могут резко не понимать, как делать привычные для них вещи.

Это заболевание опасно тем, что специалисты до сих пор не могли разработать лекарства от него. Но, если его обнаружить на ранних этапах, то возможно немного притормозить развитие болезни, что облегчит жизнь пациенту.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 746

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