Медики рассказали, какие продукты вызывают тромбоз

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Ученые доказали, что некоторые продукты питания могут негативно влиять на работу сосудистой системы, провоцировать образование тромбов.

Медики подчеркивают, что тромбоз — опасное заболевание, которое провоцирует возникновение инсульта и может стать причиной неожиданной остановки сердца, и как результат преждевременная смерть, информирует enovosty.com/news.

Эксперты назвали основные продукты питания, которые провоцируют развитие тромбоза.

Оs="tag" href="https://enovosty.com/tag/produkty" target="_blank">ни рекомендуют отказаться от копченостей, в них содержится много холестерина. Также не советуют употреблять много говяжьей и свиной печенки, они содержат не только холестерин, но и трансжиры и витамин К.

Врачи говорят, что в рацион питания нужно добавлять больше овощей и фруктов, чтобы обезопасить себя от тромбов. И следить, чтобы в рационе было меньше продуктов с холестерином.