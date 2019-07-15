Медики рассказали, какие продукты вызывают тромбоз
Ученые доказали, что некоторые продукты питания могут негативно влиять на работу сосудистой системы, провоцировать образование тромбов.
Медики подчеркивают, что тромбоз — опасное заболевание, которое провоцирует возникновение инсульта и может стать причиной неожиданной остановки сердца, и как результат преждевременная смерть, информирует enovosty.com/news.
Эксперты назвали основные продукты питания, которые провоцируют развитие тромбоза.
Оs="tag" href="https://enovosty.com/tag/produkty" target="_blank">ни рекомендуют отказаться от копченостей, в них содержится много холестерина. Также не советуют употреблять много говяжьей и свиной печенки, они содержат не только холестерин, но и трансжиры и витамин К.
Врачи говорят, что в рацион питания нужно добавлять больше овощей и фруктов, чтобы обезопасить себя от тромбов. И следить, чтобы в рационе было меньше продуктов с холестерином.