Россия бьет рекорды: число новых заболевших COVID-19 снова превысило 10 000

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В России за сутки выявили 10 598 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Количество заражений, зарегистрированных в стране с начала вспышки, достигло 262 843, говорится в сообщении оперативного щтаба по борьбе с коронавирусом, информирует enovosty.com/news.

За сутки от инфекции умерли 113 человек. Общее число летальных исходов сейчас составляет 2418, отмечает штаб. По последним данным, за весь период эпидемии полностью выздоровели 58 226 человек, на 4 696 больше, чем днем ранее.

Больше всего заразившихся COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 4 748 человек, Подмосковье — 945 человек и Санкт-Петербурге — 541 человек.

Напомним, ранее Financial Times написала, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных.

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О занижении реальной статистики также написало российское издание Медуза в репортаже «Просто запрещают умирать от коронавируса. Как в России борются с эпидемией COVID-19, манипулируя статистикой.» Журналисты издания утверждают, что методика учета смертей позволяет чиновникам сознательно скрывать смерти от коронавируса — чтобы приукрасить статистику в регионах.

Одновременно к маю — именно в этом месяце Владимир Путин решил вывести страну из карантина — регионы якобы получили установку от вице-премьера Татьяны Голиковой регистрировать коронавирус как пневмонию, утверждает близкий к правительству собеседник «Медузы».

Данные сознательно искажаются, говорит демограф. Заработал механизм превращения установок, спущенных в регионы, в негласные рекомендации главврачей и конкретные действия патологоанатомов.

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«Диагноз настоящий не ставят, — говорит медик, знакомый с работой Филатовской больницы в Москве. — Раньше им нельзя было ставить в основную причину смерти сердечно-сосудистые и инфаркты, потому что „мы должны взять порог развитой, а не развивающейся страны“. Теперь коронавирус не ставят: засовывают „корону“ в самый конец, а наверх — „сердце“, „хроника“, что-нибудь еще».

«Конечно, они боятся и не всегда знают, как им правильнее поступать. И когда есть возможность выбрать какое-то другое заболевание, которым тоже страдал человек, то есть вероятность, что его и выберут», — считает Тимонин. «Если у вас есть какая-то российская статистика по смертности от коронавируса, ее нужно умножать в среднем на три-четыре, — советует работающий с данными о смертях от COVID-19 демограф Алексей Ракша. — В Москве — в 2,5–2,6 раза, а в регионах — до 5».

В то же время Китай решил выступить в защиту правительства России в связи с обвинениями в занижении смертности от COVID-19 в российской статистике. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китайская сторона обратила внимание на то, что некоторые западные СМИ пытаются раздуть тему с уровнем смертности от COVID-19 в России. Китай решительно поддерживает усилия РФ в борьбе с коронавирусом и верит, что под сильным руководством президента Владимира Путина российский народ сможет добиться победы в борьбе с пандемией», — приводит агентство его слова.