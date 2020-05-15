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Дети на экспорт: Как Украина превратилась в мекку суррогатного материнства (ВИДЕО)

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Как Украина стала мировым хабом по суррогатному материнству, а украинки биологическим инкубатором для бездетных супружеских пар по всему миру.

Дети на экспорт: Как Украина превратилась в мекку суррогатного материнства (ВИДЕО)

Карантин обнажил не только экономические, политические проблемы и несостоятельность системы здравоохранения, но и приоткрыл занавес некоторых весьма прибыльных бизнесов. Таких например, как суррогатное материнство или проще говоря, торговля младенцами по всему миру. , информирует enovosty.com/news.

Закрытие границ, как оказалось, слегка притормозило процесс вывоза новорождённых из страны и весь мир увидел кадры из отеля Венеция, где в большом зале рядами лежало порядка 50 младенцев, рождённых суррогатными украинскими женщинами на продажу.

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И если немного отстранится от конкретной ситуации и копнуть на два миллиметра глубже, то можно увидеть, например, что торговля маленькими людьми вполне легальна, правда только в Украине, другие развитые страны считают это крайне аморальным бизнесом.

Можно также констатировать, что торговля детьми никак не регулируется государством, а полностью отдана на откуп частных клиник, которые замкнули весь «производственный цикл» на себе.

Можно утверждать, что никто не знает и не контролирует дальнейшую судьбу этих детей, ведь пересекая границу Украины, они теперь никому не интересны. Интересна только прибыль. Так, на каждом таком младенце частная клиника зарабатывает порядка 50 тысяч долларов, суррогатная мать получает 15-20 тысяч из этой суммы.

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Суррогатное материнство в Украине поставлено на поток — это прежде всего высокий сервис для желающих купить младенца, поскольку богатым иностранцам не обязательно даже сюда приезжать, можно передать сперму и оплатить услугу, а украинская сторона организует весь процесс.

За последнее время популярность Украины растёт, к сожалению, не как инвестиционно привлекательной страны, а как мирового хаба по производству и продаже детей.

Число желающих купить ребёнка выросло почти в десять раз. Ежегодно тысяча детей рождается от суррогатных матерей и вывозится из Украины, и это только официально, а сколько рождается неофициально? Статистику никто не ведёт, делаются фиктивные документы, оформляются фиктивные браки.

Богатые иностранцы из Азии, Европы, США могут воспользоваться украинками как биоинкубаторами, а множество отечественных частных клиник без труда окажет эту специфическую услугу.

В цивилизованном мире суррогатное материнство запрещено, как и в странах Азии. Недавно запрет на суррогатное материнство также ввела Индия.
Осталась только Украина, в которой, вот так запросто, без контроля государственных органов можно купить и вывезти младенца без последующего контроля за его судьбой.

Что же теперь будет с младенцами из отеля Венеция? Скорее всего вопрос разрешится и они уедут со своими новыми родителями, поскольку в этом скандале Украина перед лицом мирового, цивилизованного сообщества выглядит несколько странно, как для европейской страны.

По утверждению омбудсмена Татьяны Денисовой, до окончания карантина и открытия границ в Украине уже будет больше сотни таких детей, поэтому вопрос с вывозом новорождённых необходимо будет решать оперативно.

Дети уедут со своими родителями, поскольку в законодательстве Украины установлена презумпция происхождения ребёнка от родителей-доноров генетического материала. Поэтому все права у тех, кто платит.

Видимо Украина нашла свое место в современном супертехнологическом мире. Мы, как оказалось, крупнейший мировой поставщик заробитчан и практически единственная европейская страна легально торгующая своими детьми.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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