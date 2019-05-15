Дерматолог рассказала, нужно ли удалять родинки детям

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В народе существуют утверждения: родинки нельзя травмировать, иначе они превратятся в меланому; если родинка находится в месте, где постоянно соприкасается с внешними раздражителями, такими как одежда, обувь и т.д, то ее лучше удалить.

Дерматолог Наталия Оксюта в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала, действительно ли настолько опасны родинки и нужно ли их удалять при малейшем беспокойстве, информирует enovosty.com/news.

«На самом деле, всего лишь 0.05 % новообразований на коже могут превращаться в меланому, особенно в возрасте до 10 лет. Меланома – это совсем не детская болезнь. Такое популярное сейчас удаление родинок в большинстве своем — маркетинг в индустрии красоты. Если у ребенка по телу есть родинки, то их обязательно нужно беречь от влияния ультрафиолета», — рассказала врач.