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Вирус же не прыгает: Опасно ли дотрагиваться до лба, щек, подбородка

Главная » Последние новости » Здоровье » Вирус же не прыгает: Опасно ли дотрагиваться до лба, щек, подбородка
 
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Врач пояснил, опасно ли дотрагиваться до лба, щек, подбородка – вирус же не ползает по коже…

С тех пор, как ВОЗ объявила пандемию в связи с распространением заболевания COVID-19, прошло уже больше месяца и абсолютно все люди как молитву выучили главные правила профилактики. Мы все заучили мантры о том, что нужно максимально часто и длительно вымывать руки, носить медицинскую маску, а в случае выхода из дома — нужно держать дистанцию в полтора-два метра от других людей. Ну и, конечно же, находиться на домашней изоляции!

Вместе с тем, в этих правилах есть и пробелы, которые немного не поддаются простой логике и оставляют площадку для множества вопросов. Например, если человек трогает щеку инфицированным материалом, то полагается, что материал на протяжении некоторого времени будет оставаться на щеке. Но ведь на слизистые он не сможет переместиться, чтобы инфицировать человека? Тем не менее, опасность таится и в этом движении, информирует enovosty.com/news.

Дело в том, что в в дальнейшем человек сможет со щеки перенести опасный вирус на слизистую. Например, во время принятия пищи. Грубо говоря, в зоне риска находится всё лицо и нужно постоянно держать на контроле прикосновения. Сегодня во многих странах введен масочный режим, и, к счастью, маска может защитить от бесконтрольных прикасаний.

Но так как коронавирус не покинет человечество в ближайшее время (как минимум, до начала массового вакцинированная), стоит навсегда позабыть о безобидных привычках типа почесывания лба или облизывания пальцев во время пересчитывай денег.

Читайте: В ВОЗ рассказали, что защитит от вируса лучше, чем маска


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 465

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