По окончании карантина всех проверят на наличие антител к коронавирусу, — Ляшко

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После завершения карантина, украинцы будут сдавать имуноферментный анализ с целью выявления наличия антител в крови человека к циркулирующему патогену коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко объяснил необходимость данного тестирования тем, что выходя из карантина, важно понимать количество украинцев, которые были инфицированы на COVID-19 и для которых коронавирусная инфекция больше не представляет опасность. , информирует enovosty.com/news.

По словам главного санитарного врача, сейчас его ведомство разрабатывает алгоритм выхода из карантина, и чтобы избежать втрой волны эпидемии необходимо четко понимать статистику по стране.

Именно ИФА-тесты призваны ответить на главный вопрос, переболел ли человек коронавирусом или нет, сможет ли он без риска вернуться к обыденной жизни без угрозы для своего здоровья и безопасности. Ведь многие люди могли перенести болезнь в легкой форме, либо без явных симптомов. Именно массовое тестирование позволит ответить на эти вопросы, — убеждён Ляшко.

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