О выходе из карантина в Украине говорить рано, — Степанов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

15.04.2020 г.
17:27По окончании карантина всех проверят на наличие антител к коронавирусу, - Ляшко
17:19Необходимо снять карантин и позволить молодежи переболеть на COVID-19, - эпидемиолог
17:03COVID-19 провоцирует развитие двух типов пневмоний, - учёные
16:28Коллективный иммунитет от COVID-19 будет сформирован только через два года, - инфекционист
15:36О выходе из карантина в Украине говорить рано, - Степанов
12:52Посмотрите на свои стопы: Эксперты назвали странный ранний признак коронавируса,
10:12Ученые назвали еще один симптом коронавируса
Все здоровье

Аналитика

14.04.2020

Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы

Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Беспрецедентные ограничения в связи с пандемией коронавируса касаются как населения, так и украинского бизнеса. Это может оказаться слишком болезненной ...
13.04.2020

Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады

Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
Пандемия коронавируса ускорила начало нового мирового экономического кризиса, о котором многие аналитики предупреждали уже давно. Однако его последствия ...
13.04.2020

Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..

Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
С чего начинается Родина?.. Этим вопросом в позабытой уже советской песне задавался актер кино и эстрады Марк Бернес, уроженец славного города Нежина ...

Последние новости

15.04.2020 г.
17:48 В Германии растет число заболевших COVID-19
17:27 По окончании карантина всех проверят на наличие антител к коронавирусу, - Ляшко
17:19 Необходимо снять карантин и позволить молодежи переболеть на COVID-19, - эпидемиолог
17:11 Олег Голубенко рассказал о ситуации с ценами на продукты питания
17:03 COVID-19 провоцирует развитие двух типов пневмоний, - учёные
17:02 ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
16:52 Во Франции 98-летний доктор начал принимать пациентов с COVID-19
16:38 Власти Китая планируют раздавать по 1,4 тысячи долларов на покупку автомобиля
16:36 Если не взять COVID-19 под контроль, то мир может ожидать 4 волны эпидемии, - ВОЗ
16:28 Коллективный иммунитет от COVID-19 будет сформирован только через два года, - инфекционист
16:24 Россия превращается в эпицентр распространения COVID-19, - Злой Одессит
16:11 Украинцы отказались от обсервации после возвращения из Польши, устроив потасовку на пункте пропуска
16:02 Безработица в Украине выросла в 10 раз, - Кабмин
15:54 ЕС планирует постепенно снимать ограничения на пересечение Шенгенской зоны
15:36 О выходе из карантина в Украине говорить рано, - Степанов
15:30 Криклий просил бюджетный комитет уменьшить финансирование Запорожского моста на 300 млн грн. – Куницкий
15:04 В Украине планируют ввести госрегулирование цен на некоторые продукты питания
15:00 Новая норма, вызванная пандемией: как выглядят опустевшие аэропорты Токио (ФОТО)
14:40 Самая "продвинутая" версия истребителя F-15 совершила свой первый полет (ВИДЕО)
14:20 В Минздраве рассказали, в каких местах необходимо носить маски и респираторы
13:40 Нотр-Дам на изоляции: реконструкция знаменитого собора приостановлена из-за пандемии COVID-19
13:00 Выставка без зрителей: в Киеве на Певческом поле зацвели сотни тюльпанов (ФОТО)
12:54 В СМИ описали парадоксы экономики смерти
12:52 Посмотрите на свои стопы: Эксперты назвали странный ранний признак коронавируса,
12:22 Государство будет регулировать цены на продукты. В чём опасность?
12:20 Южная Корея создаст военный институт для изучения ИИ, стелс-технологий и лазерного оружия
12:04 Наемники в Сирии отказались воевать за российскую «ЧВК Вагнера»
11:58 Портников рассказал о ловушке для кремлевского режима
11:56 Цена на нефть обвалилась ниже психологической отметки
10:42 Откуда появился коронавирус COVID-19: Американская разведка докопалась до правды
10:25 Безработица в Украине: Как подать документы в центр занятости
10:12 Ученые назвали еще один симптом коронавируса
10:11 Саудовская Аравия предсказала новое снижение добычи нефти
10:01 Польша или Афганистан: Эксперт рассказал, почему Украине нужно отдавать долги
09:37 Украинцы рассказали, как карантин ударил по кошелькам
09:15 "Семеновна, нам скоро всем пи....": Ролик на на госТВ Беларуси "взорвал" Сети (ВИДЕО)
09:07 Розовые соляные озера Украины украсили разворот журнала National Geographic (ФОТО)
09:04 Трамп перекрыл денежный кислород ВОЗ. В чем причина?
08:59 Вирус же не прыгает: Опасно ли дотрагиваться до лба, щек, подбородка
08:30 Единственная страна в мире, которая поборола коронавирус. Вылечились все
07:50 С 16 апреля всем желающим въехать в Киев будут измерять температуру
07:40 Эксперты составили рейтинг безопасности стран в условиях пандемии COVID-19
07:30 Украинских миротворцев наградили медалями ООН "За службу миру"
07:15 Кличко рассказал, когда в Киеве могут ослабить карантин
07:15 В мире ожидается дефицит хранилищ нефти
07:13 В Гренландии вылечились все больные COVID-19
07:00 Дизельгейт: на немецкого автогиганта подали в суд почти 250 000 клиентов
06:55 Ветер перемещает чернобыльскую гарь в сторону Киева - синоптик
00:36 Лучшие фотографии океана по версии журнала Oceanographic
00:12 Крупные кредиторы заморозят долги бедным странам
14.04.2020 г.
23:48 Цена нефти: сделка ОПЕК+ не повод для оптимизма
23:15 В Сети появилась забавная фотожаба: коты устали от своих хозяев
23:08 В России предлагают ввести продовольственные карточки
23:00 Легендарный итальянский тенор Андреа Бочелли дал концерт в пустом Миланском соборе (ВИДЕО)
22:55 Почему в Никарагуа нет коронавируса
21:56 Наша разведка узнала раньше ВОЗ о коронавирусе - шеф программы гриппа ECDC
20:59 Ученые создали один из самых прочных материалов в истории
20:49 В Великобритании растет число умерших от COVID-19
20:34 Сотрудники СБУ блокировали мощный канал сбыта кокаина
20:17 В Минздраве рассказали, что ждать украинцам после окончания карантина
Все новости »

О выходе из карантина в Украине говорить рано, — Степанов

Главная » Последние новости » Здоровье » О выходе из карантина в Украине говорить рано, - Степанов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов убеждён, что говорить о выходе из карантина рано, поскольку динамика по заболеваемости на COVID -19 за последние сутки рекордно возросла.

О выходе из карантина в Украине говорить рано, — Степанов

Так, по словам Министра, за последние сутки количество инфицированных на коронанавирусную инфекцию составило 392 человека. Это антирекорд по заболеваемости за весь период карантина в стране. , информирует enovosty.com/news.

Степанов пока не видит предпосылок к окончанию карантина, поскольку тенденции последних дней говорят только об увеличение роста заболеваемости.

По мнению Министра, о прекращения карантина можно говорит только тогда, когда динамика по заболеваемости будет снижаться, демонстрируя стабильное уменьшение числа инфицированных.

Читайте: Украина движется по оптимистическому сценарию развития эпидемии, - Ляшко

По словам Степанова, правительство рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, учитывая опыт и практики других стран.

Алгоритм выхода страны из локдауна, по словам Степанова, должен быть комфортным и безопасным для украинцев и не должен привести к возникновению второй волны эпидемии.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 105

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Все статьи


Читайте также

По окончании карантина всех проверят на наличие антител к коронавирусу, - Ляшко
 Необходимо снять карантин и позволить молодежи переболеть на COVID-19, - эпидемиолог
COVID-19 провоцирует развитие двух типов пневмоний, - учёные
 Если не взять COVID-19 под контроль, то мир может ожидать 4 волны эпидемии, - ВОЗ
Коллективный иммунитет от COVID-19 будет сформирован только через два года, - инфекционист
 Безработица в Украине выросла в 10 раз, - Кабмин

Армия

Танк «Ятаган»
Танк Leopard 2 (Германия)
Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 (Германия)
Боевая машина пехоты Strf 90 (Швеция)
Вся армия    >>

Персоны

Зеленский
Владимир
Жириновский
Владимир
Гриневич
Лилия
Шкиль
Максим
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады (20516)

В Кремле засуетились: день расплаты приближается, - историк (17926)

Фото дня: Пожар уничтожил всю деревню в Беларуси - жгли траву (15128)





Коронавирус

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



kyivtails

Loading...

bigmir)net TOP 100

 