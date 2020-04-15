О выходе из карантина в Украине говорить рано, — Степанов

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов убеждён, что говорить о выходе из карантина рано, поскольку динамика по заболеваемости на COVID -19 за последние сутки рекордно возросла.

Так, по словам Министра, за последние сутки количество инфицированных на коронанавирусную инфекцию составило 392 человека. Это антирекорд по заболеваемости за весь период карантина в стране. , информирует enovosty.com/news.

Степанов пока не видит предпосылок к окончанию карантина, поскольку тенденции последних дней говорят только об увеличение роста заболеваемости.

По мнению Министра, о прекращения карантина можно говорит только тогда, когда динамика по заболеваемости будет снижаться, демонстрируя стабильное уменьшение числа инфицированных.

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По словам Степанова, правительство рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, учитывая опыт и практики других стран.

Алгоритм выхода страны из локдауна, по словам Степанова, должен быть комфортным и безопасным для украинцев и не должен привести к возникновению второй волны эпидемии.