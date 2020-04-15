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Необходимо снять карантин и позволить молодежи переболеть на COVID-19, — эпидемиолог

Главная » Последние новости » Здоровье » Необходимо снять карантин и позволить молодежи переболеть на COVID-19, - эпидемиолог
 
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За отмену тотального карантина высказался известный эпидемиолог из Германии Александр Кекуле. Учёный считает, что необходимо дать возможность молодому населению переболеет на коронавирусную инфекцию, обеспечив, таким образом, коллективный иммунитет.

Необходимо снять карантин и позволить молодежи переболеть на COVID-19, — эпидемиолог

Кекуле убеждён, что из карантина стоит выходить немедленно. В противном случае, чем дольше длится карантин, тем больше вероятность того, что социальные связи и культура страны будут разрешены. , информирует enovosty.com/news.

Эпидемиолог, призывает выходить из карантина правильно, так, чтобы максимально избежать потерь и человеческих жертв.

Так, согласно его плану, все группы риска, а это люди старше 50 лет, а также те, кто страдают хроническими заболеваниями, должны по прежнему оставаться в самоизоляции. Остальное население должно возвращаться к нормальной жизни, но уже с некоторыми коррективами, как того требует текущая ситуация.

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Например, люди тех профессий, которые постоянно коммуницируют с большим количеством людей, обязательно должны носить маски и тщательно следить за своей гигиеной, а это значит вырабатывать новую культуру поведения в социуме: часто дезинфицировать руки, не касаться лица, носить маску и т.д.

А вот на молодых и здоровых Кекуле возлагает большие надежды. Именно они, по мнению эпидемиолога, должны взять удар на себя и переболеть на COVID-19 и создать ту иммунную прослойку, которая поможет прекратить циркуляцию коронавируса и защитит уязвимые группы риска.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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