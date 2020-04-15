Необходимо снять карантин и позволить молодежи переболеть на COVID-19, — эпидемиолог

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За отмену тотального карантина высказался известный эпидемиолог из Германии Александр Кекуле. Учёный считает, что необходимо дать возможность молодому населению переболеет на коронавирусную инфекцию, обеспечив, таким образом, коллективный иммунитет.

Кекуле убеждён, что из карантина стоит выходить немедленно. В противном случае, чем дольше длится карантин, тем больше вероятность того, что социальные связи и культура страны будут разрешены. , информирует enovosty.com/news.

Эпидемиолог, призывает выходить из карантина правильно, так, чтобы максимально избежать потерь и человеческих жертв.

Так, согласно его плану, все группы риска, а это люди старше 50 лет, а также те, кто страдают хроническими заболеваниями, должны по прежнему оставаться в самоизоляции. Остальное население должно возвращаться к нормальной жизни, но уже с некоторыми коррективами, как того требует текущая ситуация.

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Например, люди тех профессий, которые постоянно коммуницируют с большим количеством людей, обязательно должны носить маски и тщательно следить за своей гигиеной, а это значит вырабатывать новую культуру поведения в социуме: часто дезинфицировать руки, не касаться лица, носить маску и т.д.

А вот на молодых и здоровых Кекуле возлагает большие надежды. Именно они, по мнению эпидемиолога, должны взять удар на себя и переболеть на COVID-19 и создать ту иммунную прослойку, которая поможет прекратить циркуляцию коронавируса и защитит уязвимые группы риска.