Коллективный иммунитет от COVID-19 будет сформирован только через два года, — инфекционист

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Эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор из Сингапута, Леонг Хо Нам, убеждён, что сформировать коллективный иммунитет при COVID-19 удастся не ранее чем через два-три года.

Более того, врач считает, что именно бессимптомные носители коронавирусной инфекции, которые могут составлять от 25% до 50% от общего числа инфицированных, помогут сформировать коллективный иммунитет.

В тоже время, врач предупреждает, что именно те, у кого болезнь протекает бессимптомно и являются наибольшей угрозой, поскольку на протяжении четырёх недель могут активно инфицировать окружающих, особенно те группы риска, для которых болезнь протекает тяжело.

Ранее учёные не до конца были уверены в том, что вирус может распространятся от бессимптомных носителей. Сейчас, в ходе многочисленных исследований, научный мир убедился, что именно такой вид распространения вируса является основным.

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Леонг Хо Нам рекомендует всем категориям населения в общественных местах носить маски, поскольку никто не знает несёт ли он потенциальную угрозу для окружающих, или нет.