COVID-19 провоцирует развитие двух типов пневмоний, — учёные

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Коронавирусная инфекция провоцирует развитие двух разных видов тяжёлых форм пневмоний, которые требуют различной терапии и подходов в лечении, - убеждена международная группа врачей из Италии, Германии и Великобритании.

Так, по мнению, врачей, отличия тяжёлых случаев пневмонии вызванной коронавирусом, можно обнаружить на снимках компьютерной томографии, которые наглядно демонстрируют разную степень поражения лёгких. , информирует enovosty.com/news.

Так, согласно классификации медиков, два различных фенотипа пневмоний классифицировало как: L и H. Каждая из них имеет ряд специфических характеристик и требует разного подхода в лечении.

Оба фенотипа отличаются достаточно тяжелым течением болезни. В одном случае у пациентов появляется отдышка из-за дефицита кислорода, в другом случае гипоксия может сопровождаться отсутствием отдышки и другой симптоматикой.

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Учёные убеждены, что дифференциация разных фенотипов пневмоний вызванных COVID -19 способно уменьшить количество летальных случаев при тяжелом течении болезни.