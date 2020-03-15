Антитело к китайскому коронавирусу COVID-19 найдено — ученые

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Мировое открытие от Медицинского Центра Университета Эразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университета города Утрехт: они нашли антитело к COVID-19. Научная публикация группы из десяти ученых готовится к оценке ведущим научным журналом «Nature»

Профессор клеточной биологии, лауреат премии Спинозы Фрэнк Гросвельд, информирует enovosty.com/news.

Об этом пишет издание Еrasmusmagazine

Это уже происходит на десятом этаже Медицинского Центра Университета Эразмуса: найдено антитело, которое способно блокировать инфекцию SARS1 и SARS2. Иными словами, первое за всю историю антитело против коронавирусов. Профессор клеточной биологии Фрэнк Гросвельд, которому 71 год, остается сдержанным: «Я слишком стар, чтобы прыгать на столе», — говорит он.

На BioRxiv, веб-сайте, где биологи публикуют свои исследования до того, как они оцениваются престижным журналом «Nature», появилась статья группы из десяти ученых, одним из которых и является господин Гросвельд. В двух словах, ученые описывают антитело к SARS2, коронавируса, который вызвал настоящую пандемию (COVID-19). Антитело может помочь выявить и предотвратить этот вид короновирусной инфекции. И это случилось впервые в мире.

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Уточнение: антитело еще предстоит проверить на людях (на это уйдут месяцы), и статью еще оценят эксперты, перед тем, как «Nature» опубликует ее. Но Гросвельд уверен в успешном результате. «Мы ожидаем ответ в любой момент», — говорит лауреат премии Спинозы в своей лаборатории на десятом этаже.

Марко де Хаан: «Что именно Вы исследовали вместе с Вашими коллегами-исследователями с кафедры вирусологии и Утрехтского университета?»

Фрэнк Гросвельд: «Мы опубликовали статью про антитело к нынешней пандемии, которое мы уже выделили и которое поперечно реагировало (научное определение отталкивания инородного вещества, — ред.) на различные коронавирусы. Антитела предотвращает инфицирование вирусом, а также помогают выявить вирусы».

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Марко де Хаан: «Как Вы его открыли?»

Фрэнк Гросвельд: «Около пятнадцати лет назад я начал любительское исследование, чтобы понять, можно ли выделить антитела человека (белки, произведенные в ответ на антигены, такие как вирусы, — ред.) у мышей. Это удалось и в конце концов привело к созданию компании «Erasmus MC: Harbor Antibodies BV». Сейчас у нас есть филиалы в Шанхае, Бостоне и Роттердаме, где находится отдел инноваций, в основном, они работают над антителами для лечения опухолей.

Вместе с отделением исследования вирусов и отделом вирусологии факультета ветеринарной медицины Утрехтского университета мы присоединились к европейскому проекту: ZAPI (Zoonosex Anticipation and Preparedness Initiative, — ред.). Его целью было выявление антител против MERS, SARS и другого гонконгского коронавируса (OC-43). Работая в этом проекте, мы нашли антитела, которые перекрестно реагировали с этими тремя различными вирусами и не давали ими заразиться.

Но эти вирусы уже изучены, однако, сейчас мы имеем дело с другим коронавирусом. Мы все еще сохраняли непроверенные антитела с предыдущего исследования в холодильнике, которые не реагировали со всеми тремя мутациями, но реагировали с SARS1. Когда вспыхнул текущий кризис — SARS2, мы немедленно проверили, реагируют ли антитела, которые реагировали на SARS1 также и на SARS2. Так мы нашли антитело, о котором сейчас было сообщено».

Марко де Хаан: «Каковы ваши следующие шаги, и что нужно делать дальше?»

Фрэнк Гросвельд: «Сейчас мы пытаемся привлечь к нашей команде фармацевтическую компанию, чтобы она имела возможность производить антитело в промышленных масштабах, как лекарство. Прежде, чем эти лекарства запустят в продажу, антитело должно пройти обширную фазу исследований и проверки на токсикологические свойства. Сейчас этот процесс продолжается, в дополнение к разработке, как лекарственного средства, мы также хотим использовать антитело для производства экспресс-теста, который каждый может сделать дома, чтобы люди могли легко узнать, есть у них инфекция или нет».

Марко де Хаан: «Насколько уникально ваше открытие?»

Фрэнк Гросвельд: «Насколько нам известно, это первое антитело, которое останавливает инфекцию. И есть хороший шанс, что оно также будет на рынке в качестве лекарства. Найти что-то подобное удается очень редко. За свою карьеру я много работал над генной регуляцией: как гены включаются и выключаются, какова структура нашего генома. Мне также удалось сделать ряд открытий в этой области, благодаря которым мы действительно прогрессируем. Но в таких исследованиях мной руководил научный интерес. А здесь речь идет уже о применении».

Марко де Хаан: «Итак, у вас сейчас есть решения?»

Фрэнк Гросвельд: «С точки зрения пациентов только ожидается пока, что инфекция будет прекращена. И поэтому наши лекарства могут дать пациенту возможность выздороветь. Но профилактика, конечно, лучше, чем лечение: настоящее решение — это вакцина, над этим работают другие ученые. Однако разработка вакцины может занять два года. Наш препарат, если все будет подтверждено мог бы появиться и раньше.

Вакцина обычно состоит из белка вируса или мертвого вируса, и, если вы введете его немного людям или животным, они сами начнут вырабатывать антитела против него. Это создает так называемые клетки памяти, которые помнят то, что они видели раньше. Если вирус пытается проникнуть в организм, эти клетки памяти могут быстро реагировать на него и защитить от вируса организм. Антитело действует как лекарство, но пациент не вырабатывает антитела сам. Если вы введете препарат, он будет работать несколько недель. Этого достаточно для выздоровления, но, вероятно, не для лишения вируса навсегда. Лучше, если у пациента будет произведен собственный иммунитет».

Марко де Хаан: «Вы сразу подумали,когда этот вирус вспыхнул: «Как это работает?»

Фрэнк Гросвельд: «Я и мой коллега из Утрехта профессор Беренд-Ян Бош подумали: мы должны что-то сделать, и, вероятно, у нас уже есть данные для этого. Поэтому мы начали немедленно, и нынешняя паника заставляет нас работать круглосуточно.

Марко де Хаан: «Вы уже привлекли к этому много внимания?»

Фрэнк Гросвельд: «Еще не так много. Сейчас об этом мы написали в BioRxiv, но результат можно считать реальным только тогда, когда его одобрят коллеги из«Nature»- до сих пор нам не разрешают самостоятельно публиковать результаты исследования. Но, если Вы задаете вопрос, мы можем ответить на них. Надеемся, утверждение поступит через несколько дней, и тогда «Nature» также направит пресс-релиз. Разумеется, публикация на BioRxiv уже вызвала реакцию среди коллег на Twitter и LinkedIn. Вчера я уже получил рекордное количество электронных писем и месседжей».

Марко де Хаан: «Вы хотите разбогатеть на этом открытии?»

Фрэнк Гросвельд (смеется): «Вы понимаете это неправильно, это не лучший бизнес-проект. Есть вероятность, что пик пандемии будет через месяц-два. И если вы фармацевтическая компания, вы можете потратить миллионы ни на что. Потому что, когда вспыхнули SARS1 и MERS, также была паника. Но в тот момент, когда сделали вакцины и антитела, вирус уже исчез и мутировал».

Марко де Хаан: «Что Вы думаете о современном подходе к этой проблеме в Нидерландах?»

Фрэнк Гросвельд: «Мы были слишком расслаблены и не были хорошо подготовлены. Например, в начале было мало тестов и мало ограничений, а мы на тот момент уже могли видеть, что происходит в Китае, а, впоследствии, и в Италии».

Марко де Хаан: «Поможет ли тест, который Вы разрабатываете, найти виход из этого?»

Фрэнк Гросвельд: «Мы бы хотели этого, потому что первый дешевый тест уже был произведен в Китае, но я не знаю, насколько они способны создать его качественно. Я попросил китайцев отправить сюда несколько тестов, чтобы попробовать их, но запрет на полеты из Китая осложняет это. Сделать тест можно быстрее, чем разработать лекарства, поскольку такой тест не нужно исследовать так тщательно, как медицинские препараты. Это не то, что ты вводишь пациенту, и оно работает почти так же, как тест на беременность, за исключением того, что используется слюна.

Марко де Хаан: «Вам повезло или Вы сознательно сделали это открытие?»

Фрэнк Гросвельд: «В первом нашем исследовании с SARS, MERS и OC43 мы сработали очень разумно — до того, как этот кризис взорвался. И, впоследствии, нам повезло иметь антитела, которые также реагируют на новый вирус. Поэтому мы опередили других, но, несомненно, будут найдены другие антитела к SARS2, и, весьма вероятно, также при нашем участии «.