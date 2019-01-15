Медики назвали фрукт, снижающий риск развития онкологии
Международная исследовательская группа установила, что гранат способен снижать риск возникновения злокачественных опухолей.
Ученые из США и Индии организовали совместное исследование влияния граната на человеческий организм. Им удалось установить новые свойства данного фрукта, информирует enovosty.com/news.
Если раньше считалось, что гранат обладает противовоспалительными свойствами (способствует заживлению ран и трещин в кишечники), то теперь его считают еще и эффективным средством профилактики онкологических заболеваний.
Американо-индийская группа медиков призывает людей обязательно включать в свой рацион этот красный фрукт. По их мнению, съедать зерна необходимо с косточками.
Было установлено, что в ходе переработки граната бактериями, живущими в кишечнике человека, возникают уникальные компоненты, которые способны выстраивать эффективную защиту от токсинов. Благодаря употреблению этого фрукта можно в разы уменьшить вероятность заболевания раком кишечника.
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Справка. При покупке граната необходимо ориентироваться, в первую очередь, на его внешний вид. Спелый гранат снаружи сухой. У него тоненькая корочка и выглядит он немного подсушенным. Влажная и мягкая кожура может быть на плодах, которые сорвали неспелыми. Стоит избегать гранатов, на корке которых присутствуют темные бурые пятна (это свидетельствует о поражении гнилью). Помимо этого, лучше покупать большие плоды (около 700 г). В таком случае они будут заполнены соком и не иметь пустот.