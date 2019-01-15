Медики назвали фрукт, снижающий риск развития онкологии

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики назвали фрукт, снижающий риск развития онкологии Медики назвали фрукт, снижающий риск развития онкологии

Закрыть Отправить

Международная исследовательская группа установила, что гранат способен снижать риск возникновения злокачественных опухолей.

Ученые из США и Индии организовали совместное исследование влияния граната на человеческий организм. Им удалось установить новые свойства данного фрукта, информирует enovosty.com/news.

Если раньше считалось, что гранат обладает противовоспалительными свойствами (способствует заживлению ран и трещин в кишечники), то теперь его считают еще и эффективным средством профилактики онкологических заболеваний.

Американо-индийская группа медиков призывает людей обязательно включать в свой рацион этот красный фрукт. По их мнению, съедать зерна необходимо с косточками.

Было установлено, что в ходе переработки граната бактериями, живущими в кишечнике человека, возникают уникальные компоненты, которые способны выстраивать эффективную защиту от токсинов. Благодаря употреблению этого фрукта можно в разы уменьшить вероятность заболевания раком кишечника.

Читайте: Ученые: Черные дыры могут быть порталами в другое измерение

Справка. При покупке граната необходимо ориентироваться, в первую очередь, на его внешний вид. Спелый гранат снаружи сухой. У него тоненькая корочка и выглядит он немного подсушенным. Влажная и мягкая кожура может быть на плодах, которые сорвали неспелыми. Стоит избегать гранатов, на корке которых присутствуют темные бурые пятна (это свидетельствует о поражении гнилью). Помимо этого, лучше покупать большие плоды (около 700 г). В таком случае они будут заполнены соком и не иметь пустот.