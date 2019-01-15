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ТОП-3 простых способа бросить курить

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-3 простых способа бросить курить
 
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Ученые выделили три основных шага, сделав которые курильщик приблизится к цели бросить эту пагубную привычку.

План, информирует enovosty.com/news.

Распишите в деталях, когда именно и как вы собираетесь бросать курить. Дайте себе определенный срок для выполнения этого задания. Опишите свои ощущения, представив, что вы больше не курите. Представьте, чем вы будете заниматься, бросив вредную привычку. План следует распечатать и регулярно его перечитывать.

Мотивация

Хорошенько себя замотивировав можно добиться больших высот. Курение – не исключение. Найдите преимущества в том, что вы перестанете быть курильщиком и запишите их. Когда будут опускаться руки, следует возвращаться к мотивирующим целям.

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Поддержка

Попросите своих друзей или семью поддержать вас. Поддержка близких людей помогает психологическому настрою. Постарайтесь в этот период проводить время с семьей на природе, занимаясь активным отдыхом, или после работы устройте себе прогулку по вечернему парку вместе с кем-то из ваших близких.


Автор: Катерина Лукьянчук
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