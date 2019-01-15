Определены продукты, которые обязательно должны быть в рационе долгожителей

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В медицине существует мнение, что употребление некоторых продуктов способствует долголетию.

Врачи из разных уголков мира сходятся во мнении, что рацион питания долгожителя должен состоять из продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. Такое питание способно защитить человека от многих опасных заболеваний, информирует enovosty.com/news.

Как минимум раз в неделю советуют употреблять морскую рыбу жирных сортов. Именно в ней содержится большое количество элементов, способных замедлять старение мозга. Также этот продукт улучшает сердечно-сосудистую систему.

Рекомендуется время от времени употреблять и авокадо. Этот фрукт обладает холестериноснижающими свойствами. К тому же он отличный антиоксидант.

Тройку самых полезных продуктов замыкают орехи. Эксперты советуют употреблять горсточку этого продукта ежедневно. Полезными считаются любые их виды. В них много клетчатки, полезных жиров, цинка и витамина Е. К тому же они значительно уменьшают риск развития старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.

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В качестве бюджетных продуктов для долголетия медики называют морковь, чеснок и лук. Они отлично повышают иммунитет и противостоят многим опасным болезням.